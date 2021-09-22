За сутки 21 сентября в Украине зафиксировано 6754 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 2175 человек, летальных случаев – 105, выздоровели 2095 человек.
За сутки протестированы методом ПЦР 36642 человека, методом ИФА - 11347, экспресс-тестами - 34254.
За все время пандемии в Украине заболели 2362559 человек, выздоровели – 2235668, летальных случаев - 55 161, проведено 12551650 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460), Киеве (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях.
Напомним, за сутки 20 сентября в Украине было зафиксировано 5159 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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