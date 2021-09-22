также в разделеОбщество
Синоптики предупредили украинцев о заморозках
В Украину завели импортное мясо, зараженное сальмонеллой 2
В Карпатах выпал снег 10
Во Львове провели первую в Украине трансплантацию сердца ребенку 9
Суд закрыл дело против антимайдановца «Топаза» о похищении человека 17
21 сентября. Картина дня 20
Родственники погибших в катастрофе МН17 обратились к Путину 29
Инновационные лекарства от коронавируса уже доставили регионы 26
Суд отпустил экс-руководителя львовского «Беркута» 11
Минкультуры предложило отказаться от переноса некоторых выходных 540
Миссия ОБСЕ зафиксировала подвозку «избирателей» с ОРДЛО в Россию 11
Нардеп через АТОшников скупил земли курорта в Карпатах 26
СБУ заявила о предотвращении диверсии: нашли схрон возле ж/д станции 13
СБУ разоблачила дельцов, подделывавших COVID-сертификаты для заробитчан 17
Задержан боевик «ДНР», приехавший на поиски работы в Украину 15
По всей Украине установлен «желтый» уровень эпидопасности 55
В Карпатах ударил мороз 17
Украина получила еще 159 тысяч вакцин CoronaVac в рамках COVAX 10

За сутки 21 сентября в Украине зафиксировано 6754 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2175 человек, летальных случаев – 105, выздоровели 2095 человек.

За сутки протестированы методом ПЦР 36642 человека, методом ИФА - 11347, экспресс-тестами - 34254.

За все время пандемии в Украине заболели 2362559 человек, выздоровели – 2235668, летальных случаев - 55 161, проведено 12551650 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460), Киеве (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях.

Напомним, за сутки 20 сентября в Украине было зафиксировано 5159 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
14
Теги