В Черкассах на улице Ильина неизвестный смертельно ранил из огнестрельного оружия мужчину, сообщает пресс-служба областной полиции.
Сегодня в Черкасского районного управления полиции поступило сообщение о стрельбе на улице Ильина. Неизвестный мужчина совершил выстрелы из неустановленного автоматического оружия и ранил другого мужчину. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Skoda в неизвестном направлении.
С целью задержания правонарушителя на территории города Черкассы и области введен в действие оперативный план «Сирена». Местонахождение злоумышленника устанавливается.
Раненого мужчину доставили в Третью городскую больницу, где от полученных травм он скончался.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Следствие продолжается.
Как сообщает «Страна» со ссылкой на собственные источники уточняет, что убитым мужчиной в Черкассах оказался гражданин Козлов Михаил Владимирович 1977 года рождения, лидер ОПГ «Козлова». По некоторым данным – криминальный авторитет.
Преступление могли совершить лица, одетые в черную форму с надписью «СБУ». Предполагаемую легковушку, на которой злоумышленники скрылись с места происшествия, нашли горящей в направлении Канева. В салоне обнаружили охотничье оружие «Сайга».
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