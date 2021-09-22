Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести двойное гражданство для украинцев, проживающих за рубежом. Об этом он заявил в ходе встречи с украинской общиной в Нью-Йорке, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства

В то же время Зеленский отметил, что невозможно предоставлять двойное гражданство тем людям, которые живут на территории недружественных государств. Поэтому к этому вопросу нужно подходить взвешенно и без спешки рассмотреть его и предусмотреть все сложные моменты.

«Это сложный вопрос, но все сложности с нашей энергией, нашим желанием будут решены», - сказал президент.

Глава государства также отметил важность восстановления уважения к Украине и украинской истории.

«Уважение измеряется конкретными вещами. Сегодня вы можете прилететь к себе домой и ехать прекрасными дорогами», - добавил Зеленский.

Он отметил, что в Украине продолжается восстановление исторических памятников.

«Это уважение к истории нашей страны. Сейчас - годовщина восстановления нашей независимости, нашего государства. Поэтому мы восстанавливаем (памятники истории. - Ред.)», - сказал президент.

Он акцентировал внимание на важности возвращения мира в Украину.

«Здесь нужны все силы и давление зарубежных представителей: посольств, лидеров различных государств, лидеров церквей - всех, кто чувствует, что может что-то сделать для восстановления мира. Поэтому каждый из вас должен делать максимально все, чтобы восстановить мир в нашем государстве», - отметил Зеленский.

Президент также вручил государственные награды представителям украинской общины в США.