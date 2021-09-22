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Киевский суд закрыл дело о похищении участников Революции достоинства, открытое в отношении антимайдановца Игната Кромского, более известного по прозвищу «Топаз».

Решение освободить харьковского сепаратиста от уголовной ответственности принял 21 сентября судья Дарницкий райсуда столицы Андрей Скуба, одобрив соответствующее ходатайство адвокатов Кромского, сообщает УНИАН.

«Топазу» грозило до 5 лет лишения свободы по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы или похищении человека, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц с причинением физических страданий).

Дело открыли после похищения Владислава Иваненко 21 января 2014 года возле нынешней станции метро «Почайна», которого похитители приняли за активиста Евромайдана. Антимайдановцы вывезли его в лес, пытали с целью дачи показаний об источниках финансирования Евромайдана, но в итоге отпустили.

В августе адвокат Александр Шадрин потребовал от суда освободить «Топаза» от уголовной ответственности из-за истечения сроков давности.

 
ForUm

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