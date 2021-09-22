В Министерстве здравоохранения утвердят четкий перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам от коронавирусной инфекции. В него включат работников учебных заведений, работников центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также работников местных государственных администраций.

Соответствующее протокольное решение приняли сегодня на заседании правительства. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко по результатам заседания Кабмина.

«Первые приоритетные группы, те, кто вакцинировались на первых этапах кампании, уже достигли показателей более 80% охвата - это медики, военные ВСУ, структуры МВД. Группы из 3 этапа - педагоги и чиновники - еще не достигли такого результата охвата. Мы считаем целесообразным принять жесткое решение для обеспечения безопасности образовательного процесса и функционирования органов государственной власти, особенно в части предоставления административных услуг, где происходит тесный контакт с потребителями», - подчеркнул Ляшко.

По оперативным данным на 19 сентября, хотя бы 1 дозу вакцины от COVID-19 получили только 49% работников сферы образования, полностью вакцинированы - 39%. При этом, например, хотя бы одной дозой вакцинированы 86% работников экстренных служб, 91% состава ВСУ и 85% сил МВД.

Министр отметил, что Европейский суд по правам человека в апреле этого года подтвердил положения национального законодательства, что обязательная вакцинация является законной и может потребоваться в демократических обществах и не противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Статьей 12 закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» предусмотрено, что работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и (или) распространению ими инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам против соответствующих инфекционных болезней . Определение такого перечня профессий относится к полномочиям Минздрава.