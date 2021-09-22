Завтра в Украине на поверхности почвы ожидаются заморозки, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, по данным Укргидрометцентра, ночью 22 сентября в западных областях, 23 сентября в Украине, кроме юга, востока и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, на Киевщине ночью 23 сентября по области на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3 ° (I уровень опасности, желтый).