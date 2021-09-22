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Кабинет министров предложил усилить ответственность за подделку COVID-документов. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Сегодня мы поддержали законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. Такие безответственные действия - это угроза для всего общества, и мы будем реагировать соответствующим образом», – отметил он.

По словам премьера, штраф от 17 до 34 тысяч грн или ограничение свободы до 2 лет будет предусмотрено для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

Штраф в 68 тысяч грн или лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать должность на 1-3 года предлагается предусмотреть для врачей, которые сознательно вносят ложную информацию о прививках.

Штраф в 170 тысяч или лишение свободы до 3 лет предлагаем ввести за подделку таких документов с целью распространения.
ForUm

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