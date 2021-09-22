Кабинет министров не продлил контракты с главой наблюдательного совета Укрзализныци Шевки Аджунером и членами совета Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым.

Сообщение об изменениях в составе наблюдательного совета УЗ появились на сайте компании 21 сентября, сообщает «Экономическая правда».

Согласно документу, 21 сентября прекращены полномочия главы наблюдательного совета Аджунера, а также членов наблюдательного совета Матье, Лещенко и Журавлева.

Решение о прекращении их полномочий принял Кабмин на основании своего распоряжения в июне 2021 года, согласно которому полномочия перечисленных членов наблюдательного совета продлили на срок не более 3 месяцев со дня вступления в силу распоряжения.

Отмечается, что Аджунер исполнял обязанности председателя наблюдательного совета с июня 2018 года.

Лещенко был членом наблюдательного совета с декабря 2019 года, Матье - с июня 2018 года. Журавлев - с декабря 2019 года.

Вместо Аджунера, Лешенко, Матье и Журавлева, полномочия которых прекращены, Кабмин пока никого не назначил.