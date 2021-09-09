Нардеп Николай Тищенко напал и начал таскать по залу своего коллегу Гео Лероса на заседании Верховной Рады.

Председатель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что и Тищенко, и Лерос, должны быть наказаны.

Оперативно-следственная группа Службы безопасности Украины, которая работала у линии соприкосновения на Луганщине, попала под обстрел боевиков «ЛНР».

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8,5% годовых.

На территории Афганистана остаются 159 граждан Украины, которые обратились с просьбой об эвакуации. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министерство здравоохранения готовит техническое решение о выдаче зеленого внутреннего сертификата о полной вакцинацию против COVID-19 и желтого – о получении первой дозы вакцины. Об этом сообщил замминистра, главный санитарный врач Игорь Кузин.

Народный депутат от «Слуги народа» Андрей Клочко отрицает свою причастность к покупке недвижимости его 70-летней матерью.

СБУ зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины.

Сегодня, 9 сентября, около 8:00, в районе станции Скотоватая Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украины территории. Снаряды падают на расстоянии 2 км от станции.

Польша добавила граждан Украины в перечень лиц, которым с 9 сентября разрешен въезд в страну, в том числе с целью туризма.

Сегодня в 4:00 на 109 км трассы Киев-Одесса вблизи села Чупира автомобиль «Mercedes Sprinter», которым управлял 37-летний водитель, попал в ДТП.

Обвинение Россией Главного управления разведки Министерства обороны Украины в причастности к якобы диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму является провокацией, заявил пресс-секретарь ГУР Николай Красный.

За сутки 8 сентября 2021 в Украине зафиксировано 3663 новые подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19.