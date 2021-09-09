также в разделеОбщество
Норвегия разрешила въезд вакцинированным украинцам 8
В херсонских плавнях нашли плантации конопли 11
У школьников не будут требовать тесты на COVID-19 20
Полиция будет устраивать рейды для контроля масочного режима 16
ЕСПЧ признал владельцев страниц в соцсетях ответственными за содержание комментариев третьих лиц 14
Агрофирма на Днепропетровщине удерживала 120 человек в трудовом рабстве 15
В Харькове частная клиника подделывала COVID-справки 8
Для получения е-больничного нужно будет посетить врача 14
Вакцинированным разрешили не самоизолироваться после контакта с COVID-больными 9
Минздрав обновил стандарты медпомощи пациентам с COVID-19 12
В Украине вводят зеленый и желтый сертификаты COVID-вакцинации 233
У погибшего в ДТП хасида осталось 12 детей 24
РФ перед выборами в Госдуму активизировала выдачу паспортов в ОРДЛО 15
Еще 159 украинцев просят об эвакуации из Афганистана 13
8 тернопольских налоговиков будут судить за уничтожение конфискованного алкоголя 23
Укрзализныця ограничила движение электричек из-за обстрелов на Донбассе 31
Киевская ІТ-компания торговала программами для взлома соцсетей 47
Боевики ранили двух военных на Донбассе 10

Нардеп Николай Тищенко напал и начал таскать по залу своего коллегу Гео Лероса на заседании Верховной Рады.

Председатель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что и Тищенко, и Лерос, должны быть наказаны.

Оперативно-следственная группа Службы безопасности Украины, которая работала у линии соприкосновения на Луганщине, попала под обстрел боевиков «ЛНР».

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8,5% годовых.

На территории Афганистана остаются 159 граждан Украины, которые обратились с просьбой об эвакуации. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. 

Министерство здравоохранения готовит техническое решение о выдаче зеленого внутреннего сертификата о полной вакцинацию против COVID-19 и желтого – о получении первой дозы вакцины. Об этом сообщил замминистра, главный санитарный врач Игорь Кузин.

Народный депутат от «Слуги народа» Андрей Клочко отрицает свою причастность к покупке недвижимости его 70-летней матерью.

СБУ зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины.

Сегодня, 9 сентября, около 8:00, в районе станции Скотоватая Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украины территории. Снаряды падают на расстоянии 2 км от станции.

Польша добавила граждан Украины в перечень лиц, которым с 9 сентября разрешен въезд в страну, в том числе с целью туризма.

Сегодня в 4:00 на 109 км трассы Киев-Одесса вблизи села Чупира автомобиль «Mercedes Sprinter», которым управлял 37-летний водитель, попал в ДТП.

Обвинение Россией Главного управления разведки Министерства обороны Украины в причастности к якобы диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму является провокацией, заявил пресс-секретарь ГУР Николай Красный.

За сутки 8 сентября 2021 в Украине зафиксировано 3663 новые подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
8293 грн.
22
Теги