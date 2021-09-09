Министерство здравоохранения готовит техническое решение о выдаче «зеленого» внутреннего сертификата о полной вакцинацию против COVID-19 и «желтого» – о получении первой дозы вакцины. Об этом сообщил замминистра, главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавиновой.

«Срок действия желтого сертификата – время между прививками», - уточнил Кузин.

По его словам, срок действия – это главная разница между сертификатами, по сути, они будут давать одинаковые привилегии вакцинированным, например, на посещение спортзалов и ресторанов.

Внутренний сертификат о вакцинации пока выдается на полгода, затем нужно будет загрузить новый.

Таким образом, и внутренний, и международный сертификат будет выдаваться сроком действия на 1 год с момента завершения курса прививки.