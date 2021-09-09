СБУ зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины.

«Этот процесс так называемая власть самопровозглашенных республик организовала, чтобы обеспечить участие украинцев в сентябрьских выборах в российскую Госдуму. Организаторы действуют с нарушениями норм международного законодательства и лишают «новых» граждан социальных гарантий», - сообщил пресс-центр ведомства.

По информации СБУ, оккупанты рассчитывают привлечь к выборам как можно больше жителей временно оккупированных территорий. Поэтому с июня 2021 по прямым указаниям из РФ принудительное получение российского гражданства идет ускоренными темпами.

«Для обеспечения «запланированных» показателей поддержки правящей партии «Единая Россия» кураторы начали активно выдавать паспорта граждан РФ жителям оккупированных территорий. Но в таких паспортах проставляют коды несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе также не указывается. Поэтому выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ», - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ установили, что организаторы планируют обеспечить высокую явку двумя механизмами:

при содействии пропутинской партии «Единая Россия» организуют выезд жителей ОРДЛО для голосования в приграничные города Ростовской области;

обеспечат возможность незаконного «электронного голосования», в том числе на территории «Л/ДНР».

Жителей временно оккупированных территорий обязывают регистрировать на свои персональные данные электронную почту. Все это – чтобы принять участие в онлайн-голосовании.

Большинство из «паспортизованных» людей, по замыслу кураторов, должны отдать голоса «Единой России». Организаторы разработали комплекс мер, чтобы агитировать за провластную партию:

в ОРДЛО открыты многочисленные «пункты записи» в «ЕР»;

организаторы «выборов» получили так называемые темники с технологиями агитации за партию российских властей;

работает «инфоцентр» для граждан под кураторством руководства из «Единой России».

Сотрудники СБУ продолжают фиксировать незаконные действия оккупационных властей в ОРДЛО по выдаче паспортов при подготовке к выборам в Госдуму РФ.

Незаконные действия пророссийских функционеров документируются в рамках открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции.

Справка: В 2020 году во время заседания Постоянного совета ОБСЕ делегация Евросоюза провозгласила заявление, что упрощенная процедура предоставления Россией гражданства значительному количеству жителей Донецкой и Луганской областей является посягательством на суверенитет Украины и противоречит духу и целям Минских договоренностей. Евросоюз не признает такие паспорта и призвал другие участника ОБСЕ не признавать такие юридически ничтожные документы.