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За сутки 8 сентября 2021 в Украине зафиксировано 3663 новые подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализирован - 981 человек;
  • летальных случаев - 61;
  • выздоровели - 1546 человек.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 27895 человек,
  • методом ИФА - 9397 человек,
  • экспресс-тестами - 25438 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2306939 человек;
  • выздоровели - 2217563 лица;
  • летальных случаев - 54 175;
  • проведено ПЦР-тестов - 12188070.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.

Напомним, за сутки 7 сентября в Украине зафиксировано 2772 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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