За сутки 8 сентября 2021 в Украине зафиксировано 3663 новые подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализирован - 981 человек;
- летальных случаев - 61;
- выздоровели - 1546 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 27895 человек,
- методом ИФА - 9397 человек,
- экспресс-тестами - 25438 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2306939 человек;
- выздоровели - 2217563 лица;
- летальных случаев - 54 175;
- проведено ПЦР-тестов - 12188070.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.
Напомним, за сутки 7 сентября в Украине зафиксировано 2772 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
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