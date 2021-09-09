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Сегодня, 9 сентября, около 8:00, в районе станции Скотоватая Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украины территории. Снаряды падают на расстоянии 2 км от станции, сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Сейчас повреждений инфраструктуры нет. Для безопасности работников станции и пассажиров оперативно эвакуировали в укрытия.

До стабилизации ситуации движение пригородных поездов №6011/6072 Лиман - Скотоватая -Лозовая и №6003/6004 Изюм - Скотаватая - Святогорск ограничено до станции Фенольная.

Уз призывает пассажиров внимательно слушать объявления на станциях и следить за обновлением информации.
ForUm

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