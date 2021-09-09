Нардеп Николай Тищенко напал и начал таскать по залу своего коллегу Гео Лероса на заседании Верховной Рады.

Об этом сообщила Украинская правда.

Лерос выступал с трибуны парламента относительно провалившейся операции украинских спецслужб по задержанию «вагнеровцев». Он заявил, что украинцам интересно знать, «кто из этой парочки - господин Зеленский или его секретарша Ермак слили эту спецоперацию».

«Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на руководящие государственные должности, но вы превращаете эту страну в филиал мафии...», - сказал он.

В этот момент к нардепу подскочил Тищенко, вырвал микрофон из его рук и начал силой оттягивать от трибуны. «Хорошо, что есть такие люди как господин Тищенко...» - успел отреагировать Лерос, но продолжить не смог.

Как сообщал ForUm, 29 марта 2020 народный депутат из парламентской фракции «Слуга народа» Гео Лерос опубликовал видеозаписи, сделанные скрытой камерой, на которых фигурирует брат главы Офиса президента Денис Ермак. Депутат утверждает, что брат Ермака якобы «торговал должностями» во власти. Также часть записей обнародована в анонимном Telegram-канале «д’Ермак».

Гео Лерос подал в НАБУ обращение с «пленками». В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.

Правоохранительные органы открыли 5 уголовных производств.

Сам же Денис Ермак заявил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.

1 сентября фракция партии «Слуга народа» в Верховной Раде исключила Лероса из своего состава.

Зеленский в выступлении на съезде СН назвал некоторых депутатов «микробами», которые «забыли, зачем их избрали».

2 сентября комментируя исключение Лероса из СН, Зеленский заявил: «У меня нет никаких приказов, у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны. Мне все равно, из какой они партии».

30 сентября Лерос заявил, что Тищенко с Комарницким готовят на него нападение.