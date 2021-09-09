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Сегодня в 4:00 на 109 км трассы Киев-Одесса вблизи села Чупира автомобиль «Mercedes Sprinter», которым управлял 37-летний водитель, попал в ДТП, сообщила пресс-служба МВД.

Известно, что он перевозил 13 пассажиров - паломников-хасидов из города Умань в аэропорт «Борисполь».

По предварительной информации, водитель авто двигался в правом ряду с реверсивным движением и резко получил ослепление светом фар встречного транспортного средства. В результате этого он резко повернул налево, чтобы избежать лобового столкновения, однако выполняя маневр, правой стороной столкнулся со встречным автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле.

В результате ДТП один пассажир, 45-летний иностранец, который находился в микроавтобусе, погиб. Все остальные пассажиры телесных повреждений не получили.
ForUm

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