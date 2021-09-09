Польша добавила граждан Украины в перечень лиц, которым с 9 сентября разрешен въезд в страну, в том числе с целью туризма.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге.

«Польша с 9 сентября добавила украинцев в категорию лиц, которым разрешен въезд, в том числе с целью туризма», - сказал министр.

От необходимости прохождения карантина освобождены вакцинированные от COVID-19 зарегистрированной в ЕС вакциной - Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson&Jonson, а также те, кто переболел COVID-19 и может это документально подтвердить. Китайская вакцина CoronaVac, которая массово используется в Украине, Польшей не признается.

Для въезжающих по ПЦР-тесту остается требование 10-дневного карантина. Он может быть сокращен при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, выполненного не ранее 7-дневного периода с момента въезда на территорию Польши.

Всего для украинцев в той или иной степени открыты 133 страны мира.