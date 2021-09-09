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Оперативно-следственная группа Службы безопасности Украины, которая работала у линии соприкосновения на Луганщине, попала под обстрел боевиков «ЛНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудников спецслужбы «накрыло огнем» во время работы в Трехизбенке. Там офицеры СБУ собирали доказательства, подтверждающие вину наемников в обстрелах мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения.

По оперативной информации, боевики стреляли из запрещенных Минскими соглашениями крупнокалиберных минометов. Все члены оперативно-следственной группы СБУ остались в живых.

Сейчас украинская спецслужба продолжает собирать доказательства в уголовном производстве по факту вчерашнего обстрела украинских позиций. Это уже 64 производство с начала года, которое СБУ открыла по факту обстрелов только в Луганской области.

Напомним, что российские оккупационные войска вечером 8 сентября обстреляли район тубдиспансера в селе Трехизбенка Счастьенский района Луганской области. Они использовали запрещенное Минскими соглашениями крупнокалиберное вооружение. В результате атаки получили ранения шесть украинских военнослужащих.

Кроме того, примененная врагом артиллерия калибра 122 мм попала в гражданские объекты и повредила жилые многоэтажные и частные дома жителей села Трехизбенка.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, причинил тяжкие последствия) проходит под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.
ForUm

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