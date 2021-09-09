Председатель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что и заместитель главы их фракции Николай Тищенко, и внефракционный народный депутат Гео Лерос, между которыми в четверг, 9 сентября, произошел конфликт в сессионном зале Верховной Рады, должны быть наказаны.

Наказание должны понести оба народных избранника, согласно Регламенту парламента им грозит до пяти дней отстранения от участия в пленарных заседаниях, рассказал Арахамия в комментарии журналистам, сообщает УНИАН.

«Всегда в конфликте есть две стороны. И всегда надо наказывать обе стороны... Мы уже обратились сегодня к Разумкову (спикер парламента Дмитрий Разумков. – Ред.), чтобы он расписал на Регламентный комитет», – сказал нардеп.

По его словам, если Регламентный комитет пройдет нормально, то они должны, согласно Регламенту, (назначить виновным. – Ред.) до пяти дней отстранения от участия в пленарных заседаниях.

«...Если так все пройдет, потом решение принимает Верховная Рада, то есть, это будет вынесено в зал», – объяснил Арахамия.

Собеседник спрогнозировал, что этот вопрос ВР сможет рассмотреть на следующей пленарной неделе.

Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента проанализирует поступок Тищенко и заявления внефракционного депутата Гео Лероса.

«Я не могу сказать, кто виноват (Тищенко или Лерос. – Ред.)... Это будет рассматривать комитет. Если комитет решит большинством голосов, что нужно инициировать такой вопрос, когда он будет поставлен на голосование, то только тогда, когда 226 депутатов признают, что надо применить такое дисциплинарное взыскание, то тогда оно может быть применено», – сказал журналистам член этого комитета, народный депутат от «СН» Павел Фролов.

По его словам, регламентом Верховной Рады предусмотрено, что депутата за оскорбительные слова можно отстранить от участия максимум в пяти пленарных заседаниях.

Ранее стало известно, что Николай Тищенко 9 сентября вытолкал из-за парламентской трибуны Гео Лероса. Инцидент произошел в момент, когда Лерос критиковал деятельность Офиса президента. Лероса поддержали депутаты из разных фракций парламента. Позже он завершил все-таки свое выступление.