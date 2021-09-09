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Народный депутат от «Слуги народа» Андрей Клочко отрицает свою причастность к покупке недвижимости его 70-летней матерью.

«Я – совершеннолетний человек, с родителями не живу уже 14 лет, имею свою семью. К приобретению недвижимости, о которой сообщили журналисты, не имею никакого отношения. Это касается только моей мамы и моей сестры. Что-то комментировать за них считаю некорректным», - написал он в Facebook.

Нардеп утверждает, что не общается с родителями и сестрой по каким-либо финансовым вопросам.

«Они, так же, как и я, совершеннолетние и дееспособные люди, чтобы самостоятельно решать вопрос по купле-продаже недвижимости. Моя сестра помогает маме, она обеспеченный человек и имеет медицинский бизнес, ее муж возглавляет местный филиал международной компании. Они способны обеспечить себя и осуществлять операции с недвижимостью без моей помощи и тем более – согласия», - пишет Клочко.

По его словам, мама и сестра продали квартиры и купили другие, добавив собственные накопления и его подарок, сделанный еще в 2018 году после продажи двухкомнатной квартиры в Броварах.

«Очень жаль, что из-за моей политической деятельности, статусе народного депутата и председателя комитета мои родители получили волну негатива и безосновательных обвинений в свой адрес», - заявил Клочко.

Ранее СМИ сообщили о приобретении 70-летней матерью народного депутата Андрея Клочко нескольких элитных квартир, дома, земельных участков и авто. Их рыночная стоимость, по данным СМИ, составляет около 14,5 млн грн.

Андрей Клочко избран народным депутатом на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019 года по списку партии «Слуга народа».
ForUm

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