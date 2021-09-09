Обвинение Россией Главного управления разведки Министерства обороны Украины в причастности к якобы диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму является провокацией, заявил в комментарии Радио Свобода пресс-секретарь ГУР Николай Красный.
«Что касается заявлений российской стороны о задержании в Крыму людей и обвинения их и Главного управления разведки якобы в причастности к совершению диверсии, могу заявить, что эти сообщения не соответствуют действительности», - сказал Красный.
Военная разведка Украины считает, что это – провокация.
«Это комплекс системных провокаций против нашего государства, против Главного управления разведки. Они имеют целью обосновать проведения репрессивных мер против крымских татар. Во-вторых, мы не исключаем активизацию таких репрессивных мер и поиск поводов для их проведения», - добавил пресс-секретарь ГУР.
Как сообщал ForUm, 7 сентября российская Федеральная служба безопасности заявила, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Меджлис крымскотатарского народа причастны к организации диверсии, которая якобы произошла на газопроводе в оккупированном Крыму 23 августа.
ФСБ заявила, что в рамках расследования арестовала трех подозреваемых, а исполнителям украинская сторона якобы обещала около 2 тысяч долларов.
3-4 сентября в Крыму российские силовики провели обыски и задержали пять человек, в том числе крымскотатарского политика Наримана Джелялова. 6 сентября подконтрольный Кремлю суд принял решение об аресте задержанных, в частности Джелялова арестовали на два месяца.
Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джаппарова сообщала, что задержанных российские власти связывают с якобы диверсией на газопроводе возле села Перевальное под Симферополем, хотя точно неизвестно, было ли вообще повреждение газопровода, «факт повреждения из других источников подтвердить не удалось».
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