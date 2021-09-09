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Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8,5% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

Кроме того, Национальный банк прекращает использование антикризисных монетарных мер с начала IV квартала.

Ужесточение монетарной политики будет способствовать удержанию под контролем инфляционных ожиданий и возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления до цели 5%, достижение которой прогнозируется в 2022 году.
ForUm

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