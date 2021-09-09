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На территории Афганистана остаются 159 граждан Украины, которые обратились с просьбой об эвакуации.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, передает Укринформ.

«По имеющейся у нас информации, сейчас на территории Афганистана остаются 159 граждан Украины, которые выразили желание вернуться домой. Мы работаем через наши посольства в Таджикистане и Иране, а также через посольства определенных дружественных нам стран, которые имеют связи с талибами, чтобы организовать очередные эвакуационные рейсы», - сказал он.

Министр подчеркнул, что по информации МИД, те граждане Украины, которые обратились с просьбой об эвакуации, не относятся к группам риска, для безопасности которых в настоящее время существуют реальные острые угрозы.

«То есть это не журналисты, не работники международных организаций или общественные активисты, бывшие должностные лица или члены их семей», - отметил Кулеба.

Глава украинской дипломатии призвал всех украинцев, кто хочет вернуться из Афганистана, обращаться в посольства Украины, которые внесут их в списки.

Напомним, в МИД Украины заявили, что продолжат эвакуацию из Афганистана после 31 августа. В то же время маршруты возвращения граждан власть может скорректировать в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула.

Украина сейчас уже организовала шесть эвакуационных рейсов, которые вывезли более 650 человек.
ForUm

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