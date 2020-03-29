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Нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос опубликовал видео, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак обсуждает вопросы назначения на государственные должности.

Видео Лерос опубликовал на Facebook.

«Видео доказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и конечно заработок на государстве», — написал нардеп.

На ситуацию отреагировал и сам глава ОП Андрей Ермак.

«Сегодня мной будут поданы заявления в СБУ и ГБР по распространенному видео с моим братом Ермаком Денисом. Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Гео Лероса», — написал Ермак в своем Facebook.

Ермак завил, что Лерос «перешел линии деградации личности» и будет публично отвечать за свои поступки.
ForUm

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