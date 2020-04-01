После публикации нардепом Гео Леросом видеозаписей, на которых фигурирует брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака, правоохранительные органы открыли 5 уголовных производств, сообщает юридическая компания «Миллер».

Первое уголовное производство открыла Специализированная антикоррупционная прокуратура, и 31 марта детективы НАБУ, осуществляющие досудебное расследование в уголовном производстве по факту предоставления неустановленными лицами, в том числе лицом, похожим на Дениса Ермака, обещания повлиять на принятие решений за вознаграждение, провели допрос Гео Лероса в статусе свидетеля.

«Учитывая угрозы, которые начали поступать Гео и опасаясь за свою безопасность, народным депутатом в НАБУ подано заявление об обеспечении мер безопасности», - говорится в сообщении.

Второе уголовное производство открыл Центральный аппарат ГБР, квалификация: ч. 1 ст. 365 УК Украины. Внесли данные: генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова и прокурор Любович А.А.

Основание: Самостоятельное выявление прокурором уголовного преступления.

Третье уголовное производство также ведет ГБР по ч. 2 ст. 328 УК Украины.

Фабула: Отдельные работники правоохранительных органов Украины, действуя умышленно, вопреки интересам службы, разгласили сведения, полученные ими по результатам проведения оперативно-технических мероприятий, составляющих государственную тайну, что повлекло тяжкие последствия.

Четвертое уголовное производство ГБР по 2 ст. 344 УК Украины.

Фабула: Неустановленные лица по предварительному сговору с отдельным работниками правоохранительных органов Украины, действуя умышленно, группой лиц, с целью помешать выполнению представителями власти служебных обязанностей, с использованием служебного положения незаконно влияют на них.

Пятое уголовное производство ведет Главное следственное управление СБ Украины по ч. 2 ст. 359 УК Украины.

В период с июля 2019 по март 2020 неустановленные лица, действуя повторно и по предварительному сговору группой лиц, незаконно использовали специальные технические средства негласного получения информации для видеофиксации встреч Дениса Ермака, обнародованных 29.03.2020 народным депутатом Украины Гео Леросом.

О дальнейшем ходе событий компания обещает информировать в объеме, который не повредит интересам ее клиента.

Напомним, 29 марта народный депутат из парламентской фракции «Слуга народа» Гео Лерос опубликовал видеозаписи, сделанные скрытой камерой, на которых фигурирует брат главы Офиса президента Денис Ермак. Депутат утверждает, что брат Ермака якобы «торговал должностями» во власти. Также часть записей обнародована в анонимном Telegram-канале «д’Ермак».

На записях видно, как Денис Ермак встречается с разными кандидатами и проводит собеседования на государственные должности в различных сферах. Он говорит, что его брат – помощник президента, и сам он тоже давно и хорошо знаком с Владимиром Зеленским.

На встречу с Денисом Ермаком претендентов приводит его помощник. А подбирать кадры помогает еще один человек, осуществивший видеозапись.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что выступает за всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их правдивости. Он также считает, что Лерос перешел «красную линию», и предупредил об ответственности за «каждое слово лжи».