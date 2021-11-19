Киевской городской прокуратурой совместно с ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Нацполиции разоблачена и прекращена деятельность так называемого «детективного агентства», организованного бывшим правоохранителем, которое осуществляло противоправную слежку за гражданами с использованием специальных технических средств получения информации ( ч.2 ст.359 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Согласно материалам следствия, участники «детективного агентства» за денежное вознаграждение осуществляли скрытую слежку за гражданами Украины путем прослушивания телефонных разговоров, слежки за маршрутами передвижения лиц. Кроме того, в перечень услуг агентства входила установка в помещениях и автомобилях спецсредств скрытого аудио- и видеоконтроля.

К противоправной деятельности организатор – бывший правоохранитель – привлек своих знакомых. По данным следствия, агентство функционировало более 2 лет и предоставляло услуги как физическим лицам, так и представителям бизнеса.

Стоимость «услуг» составляла от 200 долларов США в час за наблюдение за передвижением лица, до 1000 тыс. долларов США – за установку в офисе средств наблюдения.

Организатора схемы разоблачили «на горячем» после получения им денежного вознаграждения в размере $1350 и передачи заказчику информации, полученной незаконным путем.

В ходе обысков, проведенных по месту жительства организатора и в офисе агентства изъяты технические устройства слежения с комплектующими к ним, материалы оперативно-розыскных дел, полученные противоправным путем, компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

По результатам проведенных следственных действий организатору «детективного агентства» сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия по привлечению к уголовной ответственности всех участников группы.