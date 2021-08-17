О необходимости обустроить пространство аллеи Героев Небесной Сотни для празднования 30-й годовщины независимости Украины Музею сообщили устно - планируется инсталляция, которая будет символизировать путь украинцев к провозглашению независимости от трипольских времен до современности.

«Мы отмечали, что при этом следует соблюдать необходимые правовые процедуры, недопустимо вносить изменения в народный мемориал, конструкции не должны повреждать мостовую, все действия должны быть официально согласованными с Офисом Генерального прокурора, просили информировать нас письменно. Также представители музея, со своей стороны, обратили внимание на недопустимость действий, месседжей и визуального ряда, которые могут оскорблять память Героев Небесной Сотни», - говорится в заявлении музея.

Официальное письмо с подробным описанием планируемого обустройства аллеи в адрес Национального музея Революции Достоинства от организаторов мероприятий не поступало.

Согласно правилам проведения публичных мероприятий в центре Киева такие меры в соответствии с утвержденными процедурами соглашаются в КГГА, а балансодержателей территории, на которой проходят мероприятия, ставят в известность. Администрацию Музея о таких мерах официально никто не сообщал.

«Музейно-мемориальный комплекс не уполномочен запрещать или разрешать такие меры, как и влиять на их сценарии. Однако мы всегда обращаем внимание организаторов на мемориальный статус аллее Героев Небесной Сотни и заботимся о сохранении памятников, связанных с революцией Достоинства», - говорится в заявлении.

Напомним, 17 августа на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили арт-инсталляцию, посвященную быту советской эпохи. В соцсетях начали возмущаться инсталляцией советской квартиры на месте гибели героев Революции Достоинства.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что город не согласовал ее установку и дал поручение Департаменту городского благоустройства КГГА демонтировать «инсталляции».

Представители «Национального корпуса» разломали часть декораций.