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18 ноября. Картина дня 19

Следственные действия, которые происходят сегодня в помещении Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства, проводит Главное управление Национальной полиции в Киеве под процессуальным руководством столичной прокуратуры, сообщили в СБУ.

Сотрудники СБУ привлечены следователями для оперативного сопровождения согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины.

Следователи подозревают чиновников мемориального комплекса в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта. Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

«Задокументировано, что руководство Музея заключило договоры на почти 150 млн гривен на работы по реконструкции и благоустройству объектов мемориального комплекса. Подрядчикам был перечислен аванс в размере 80% от суммы договора, что составило 111 млн грн», - сообщили в СБУ.

Однако правоохранители выяснили, что в установленные соглашениями сроки работы фактически не проводились. А большинство полученных подрядчиком бюджетных средств было потрачено не на цели, которые прописаны в соответствующих договорах.

Как сообщал ForUm, 19 ноября правоохранители пришли с обыском в Музей Революции достоинства.
ForUm

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