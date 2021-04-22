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Национальный музей Революции достоинства разработал учетную документацию (паспорт) на памятник истории местного значения «Место протестов и массовой гибели граждан во время Революции достоинства в районе аллеи Героев Небесной Сотни» с целью изменения ее категории из местного на национальное значение, сообщает пресс-служба музея.

Материал нарабатывали в течение 2019-2020 годов. Информация, указанная в документации по части охранных объектов, внесена на основе материалов, предоставленных следователями. В марте 2021 паспорт подписан в Департаменте охраны культурного наследия КГГА и направлен в Министерство культуры и информационной политики Украины.

Согласно законодательной процедуре, эту учетную документацию теперь в Министерстве культуры должна изучить Экспертная комиссия по рассмотрению вопросов занесения объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и принять соответствующее решение об изменении категории достопримечательности.

«Учитывая большое историко-культурное значение Революции достоинства и значительный общественный интерес к этому вопросу, надеемся, что Минкультуры оперативно предоставит этой революционной достопримечательности статус национальной. Эпицентр протестных событий в центре Киева стал памятником истории местного значения еще в 2014 году благодаря общественной инициативе «Музей Майдана». Сейчас аллея Героев Небесной Сотни требует повышения уровня охраны, поскольку является составляющей национального мемориально-музейного комплекса», - отметил генеральный директор Национального музея Революции достоинства Игорь Пошивайло.
ForUm

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