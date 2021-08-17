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Мэр Киева Виталий Кличко дал поручение Департаменту городского благоустройства КГГА демонтировать «инсталляции», установленные на Аллее Героев Небесной сотни. Мэр пришел на Аллею Героев Небесной сотни, осмотрел конструкции и назвал их пренебрежением к памяти погибших на этом месте патриотов, сообщила пресс-служба КГГА.

«Город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные «перформансы». Организацией празднования Дня Независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается Офис президента. Распоряжением КГГА к празднованию 30-летия Независимости Украины на Аллее Героев Небесной сотни предусмотрено только возложение цветов. Руководство Национального Мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства подтвердило, что установка «инсталляции» было согласовано с ним. Но, я уверен, этот беспорядок надо убрать», - подчеркнул Кличко.

Он назвал неуместным на месте, где погибли украинские патриоты, устанавливать символы ностальгии по Советскому Союзу.

На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили арт-инсталляцию, посвященную быту советской эпохи.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что город не согласовал ее установку.

Представители «Национального корпуса» разломали часть декораций.

 
ForUm

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