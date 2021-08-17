Представители «Национального корпуса» разломали часть декораций из советского прошлого, установленных на Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева, полиция остановила их, сообщает «Украинская правда».
Сначала около 15 человек из «Национального корпуса» пришли на бывшую Институтскую и заявили, что если не получат объяснений относительно появления на Аллее Героев Небесной Сотни «советской инсталляции», то помогут коммунальщикам демонтировать ее.
Позже «Нацкорпус» начал «демонтаж», не дожидаясь коммунальщиков.
Фото: УП
Произошли столкновения с полицией.
После прибытия подкрепления полиция оттеснила «Нацкорпус» от декораций, но националисты уже успели сломать две инсталляции.
Двух человек задержали.
По состоянию на 13:50 на улицу стянули большое количество полиции и Нацгвардии, под их наблюдением будут проводить официальный демонтаж.
Напомним, на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили арт-инсталляцию, посвященную быту советской эпохи.
В то же время мэр Киева Виталий Кличко отметил, что город не согласовал ее установку.
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