На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили арт-инсталляцию, посвященную быту советской эпохи.

Как свидетельствуют фотографии, обнародованные 17 августа в сети, в рамках инсталляции рядом с установленными мемориальными досками с фото погибших героев возвели бутафорские стены со старыми обоями, ненастоящие автоматы с водой, старые игрушки и другое, сообщает УНИАН.

Фото: Богдан Кутепов

В сети по поводу инсталляции уже вспыхнул скандал. Пользователи раскритиковали ее размещение на территории Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни.

Фото: Александр Рудоманов

В то же время мэр Киева Виталий Кличко отметил, что город не согласовал ее установку.

«Город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы. Организацией Дня Независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается Офис Президента. Распоряжением КГГА к празднованию 30-летия Независимости Украины на Аллее Героев Небесной сотни предусмотрено только возложение цветов», – написал он в Telegram.

Городской голова столицы отметил, что немедленно даст распоряжение о демонтаже конструкций советского периода.