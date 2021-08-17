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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен созвать виртуальную встречу лидеров стран «Большой семерки» (G7) из-за ситуации в Афганистане.

Как передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу британского правительства, об этом Джонсон сообщил в беседе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Ожидается, что встреча должна состояться в ближайшее время, однако точная дата не называется.

Отмечается, что Джонсон и Макрон заявили о необходимости объединения международного сообщества и принятия единого подхода по Афганистану с точки зрения признания любого будущего правительства, а также работы по предотвращению гуманитарного и миграционного кризиса.

Оба лидера подчеркнули важность совместной работы над долгосрочным будущим Афганистана и насущную необходимость помочь гражданам обеих стран и другим людям добраться до безопасных мест.

Они согласились, что Великобритания и Франция должны работать вместе в Совете Безопасности ООН, включая возможную совместную резолюцию.

Напомним, 15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступают на Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители «Талибана» в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.
ForUm

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