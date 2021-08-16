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В интервью телеканалу «Аль-Джазира» представитель Талибана пообещал обеспечить безопасность граждан страны и дипмиссий.

Также представитель Талибана заявил, что война в Афганистане закончена, и что форма правления в стране будет определена в ближайшее время.

Ранее два представителя Талибана сообщили агентству Reuters, что переходного правительства в стране не будет и что талибы ожидают полной передачи власти.

По словам официального представителя политического крыла Талибана Мухаммада Наима, ни одна дипломатическая миссия и ни одно из зданий дипмиссий не являются целями Талибана. От имени группировки он заверил, что Талибан обеспечит безопасность для иностранных граждан и дипломатических миссий, передает УНИАН.

«Мы готовы вести диалог со всеми лицами в Афганистане и гарантируем им необходимую защиту», – заявил Наим в интервью каналу «Аль-Джазира». – «Мы делаем каждый шаг ответственно, и делаем все необходимое, чтобы обеспечить мир со всеми».

Талибан вошел в столицу страны Кабул в воскресенье. Президент Ашраф Гани покинул свой пост и бежал из страны, чтобы, по его словам, предотвратить кровопролитие. Пока нет точной информации о его местонахождении – по одним сообщениям, он вылетел в Таджикистан, по другим – направляется в столицу Узбекистана Ташкент. Однако ни там, ни там, прибытие Гани не подтвердили.

Комментируя отъезд Гани, Наим заявил, что такой шаг президента стал неожиданностью даже для его близкого окружения.

 
ForUm

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