Рэп-исполнительницу Alyona Alyona (Алена Савраненко), которая присутствовала во время скандальной съемки компании Red Bull, в результате которой была испорчена брусчатка на Софийской площади, вызывали в полицию.

Об этом он сообщила в Instagram , опубликовав фото повестки.

В документе, датированном 11 августа, говорится, что Савраненко вызывают в качестве свидетеля в уголовном производстве №1202110010000 от 10 августа 2021 года. Ей нужно прибыть в Шевченковское управление полиции в Киеве.

Напомним, 10 августа в историческом центре столицы, на Софийской площади, проходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов. В частности, авто дрифтовали на большой скорости среди пешеходной зоны.

Полиция открыла дело.

Компания Red Bull UA опубликовала фото и видео со съемок на Софийской площади: в дрифтовавших авто находились исполнительница Alyona Alyona и чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук.

Ориентированный размер причиненных убытков вследствие повреждения клинкерного покрытия на Софийской площади составляет около 50 тыс. грн. Оба задействованных в съемках автомобиля изъяты, проводятся следственные действия.

Рэп-исполнительница Alyona Alyona присоединилась к процессу уборки.