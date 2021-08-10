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Компания Red Bull UA опубликовала фото и видео со съемок на Софийской площади: в дрифтовавших авто находились исполнительница Alyona Alyona и чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук.

Также за рулем авто находился ирландский спортсмен Конор Шанахан, который якобы  специально приехал в Киев для съемок.

Напомним, сегодня утром в историческом центре столицы, на Софийской площади, проходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов. В частности, авто дрифтовали на большой скорости среди пешеходной зоны.

Полиция открыла дело.

На странице Red Bull в Facebook под последним постом о чемпионе мира по виндсерфингу украинцы массово оставляют комментарии на английском, украинском и русском языках с резкой критикой компании.
ForUm

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