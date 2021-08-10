Компания Red Bull UA опубликовала фото и видео со съемок на Софийской площади: в дрифтовавших авто находились исполнительница Alyona Alyona и чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук.
Также за рулем авто находился ирландский спортсмен Конор Шанахан, который якобы специально приехал в Киев для съемок.
Напомним, сегодня утром в историческом центре столицы, на Софийской площади, проходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов. В частности, авто дрифтовали на большой скорости среди пешеходной зоны.
Полиция открыла дело.
На странице Red Bull в Facebook под последним постом о чемпионе мира по виндсерфингу украинцы массово оставляют комментарии на английском, украинском и русском языках с резкой критикой компании.
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