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Компания Red Bull Украина извинилась за проведение дрифта на Софийской площади в Киеве.  Соответствующе заявление опубликовано в их Instagram.

«Red Bull Украина просит прощения у жителей Киева и городских властей за видеосъемку, которая сегодня утром проходила на Софийской площади. К сожалению, случилось так, что мы не соблюли все необходимые процедуры. Это было недосмотром с нашей стороны и мы глубоко об этом сожалеем», - говорится в обращении.

В Red Bull отметили, что они хотели оставить площадь в том же состоянии, в котором она была до начала съемок.

«И эта работа сейчас продолжается. Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить теплые отношения с городом, которые мы поддерживали на протяжении многих лет», - сказано в заявлении.

Напомним, 10 августа в историческом центре столицы, на Софийской площади, проходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов. В частности, авто дрифтовали на большой скорости среди пешеходной зоны.

Полиция открыла дело.

Компания Red Bull UA опубликовала фото и видео со съемок на Софийской площади: в дрифтовавших авто находились исполнительница Alyona Alyona и чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук.

Ориентированный размер причиненных убытков вследствие повреждения клинкерного покрытия на Софийской площади составляет около 50 тыс. грн. Оба задействованных в съемках автомобиля изъяты, проводятся следственные действия.
ForUm

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