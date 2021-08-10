По факту происшествия на Софийской площади начато уголовное производство, сообщила пресс-служба столичной полиции.

Предварительно полицейские установили, что происходила съемка рекламного ролика. Проводятся первоочередные следственные действия и устанавливаются все участники инцидента, чтобы привлечь их к ответственности.

Происшествие произошло сегодня утром на Софиевской площади. Организаторы провели съемку рекламного ролика с привлечением двух автомобилей, не получив соответствующее разрешение местных властей и согласования от полиции Киева.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят тщательную проверку обстоятельств, общаются с организаторами и устанавливают всех участников несанкционированной съемки. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, сегодня утром в историческом центре столицы, на Софийской площади, проходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов. В частности, авто дрифтовали на большой скорости среди пешеходной зоны.