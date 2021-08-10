также в разделеСтолица
Скандальный дрифт в Киеве: в авто была известная певица 22
Киев вводит новую систему получения спецпропусков в транспорте 11
В Украине за неделю электроэнергия подорожала на 20% 9
В Киеве – 167 случаев COVID-19 за сутки 9
Дрифт на Софийской площади: власти Киева обратились в полицию 23
В Киеве за сутки обнаружили 51 больного COVID-19 14
Киев ждут масштабные перекрытия движения в связи с парадом 61
Завтра из-за футбола могут быть ограничения в работе метро 20
За вакцинацию в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве можно получить билеты на матчи с ФК «Шахтер» 22
В Киеве пройдут сборы теробороны: предупреждают о выстрелах 19
Решение об отставке Крищенко не принято, он на службе 26
В Киеве за сутки – 164 новых случая COVID-19 9
В Киеве задержали участницу «Исламского государства» 37
В Киеве обнаружили 187 больных коронавирусом 12
Мужчине, грозившем взрывом в Кабмине, сообщили о подозрении 177
Уроженка Закарпатья ограбила иностранного дипломата в Киеве 26
Несколько исторических зданий Киева получили охранный статус 14
МКИП утвердил историко-архитектурный опорный план Киева 8

По факту происшествия на Софийской площади начато уголовное производство, сообщила пресс-служба столичной полиции.  

Предварительно полицейские установили, что происходила съемка рекламного ролика. Проводятся первоочередные следственные действия и устанавливаются все участники инцидента, чтобы привлечь их к ответственности.

Происшествие произошло сегодня утром на Софиевской площади. Организаторы провели съемку рекламного ролика с привлечением двух автомобилей, не получив соответствующее разрешение местных властей и согласования от полиции Киева.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят тщательную проверку обстоятельств, общаются с организаторами и устанавливают всех участников несанкционированной съемки. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, сегодня утром в историческом центре столицы, на Софийской площади, проходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов. В частности, авто дрифтовали на большой скорости среди пешеходной зоны.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
7107 грн.
11
Теги