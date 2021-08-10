Сегодня утром в историческом центре столицы, на Софийской площади, проходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов. В частности, авто дрифтовали на большой скорости среди пешеходной зоны.

Специальных ограждений не было установлено. В опасности находились все пешеходы, которые проходили мимо, сообщается на сайте КГГА.

Также значительно загрязнено следами автомобильных колес покрытие на исторической площади.

«Городская власть не давала никаких разрешений на организацию и проведение этих съемок. С балансодержателем территории съемка также не была согласована», - подчеркнули в администрации.

Город обратился в полицию по расследованию инцидента и установления причастных к нему лиц.