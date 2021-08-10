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Ориентированный размер причиненных убытков вследствие повреждения клинкерного покрытия на Софийской площади составляет около 50 тыс. грн, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как установлено следствием, утром 10 августа частная компания провела рекламное мероприятие с привлечением двух автомобилей, которые на пешеходной зоне вокруг памятника Богдану Хмельницкому устроили дрифт.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 296 УК Украины.

Первоочередными следственными действиями установлено, что в КП ДЭУ Шевченковского района представители частной компании по проведению съемок не обращались и свои действия не согласовывали.

Памятник Богдану Хмельницкому является памятником искусства XIX века, одним из символов Киева, а расположенный рядом Софийский собор является памятником архитектуры ХI века, входит в Список наследия ЮНЕСКО.

По предварительной информации, ориентированный размер причиненных убытков вследствие повреждения клинкерного покрытия на Софийской площади составляет около 50 тыс. грн.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к уголовному преступлению.

По состоянию на 19:30 оба задействованных в съемках автомобиля изъяты, проводятся следственные действия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, сегодня утром в историческом центре столицы, на Софийской площади, проходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов. В частности, авто дрифтовали на большой скорости среди пешеходной зоны.

Полиция открыла дело.

Компания Red Bull UA опубликовала фото и видео со съемок на Софийской площади: в дрифтовавших авто находились исполнительница Alyona Alyona и чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук.
ForUm

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