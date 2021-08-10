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Сегодня в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Республики Беларусь в Украине Кирилл Камышев, чтобы выразить ему решительный протест в связи с рядом недопустимых заявлений Александра Лукашенко во время вчерашней пресс-конференции.

Сегодня утром в историческом центре столицы, на Софийской площади, проходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов. В частности, авто дрифтовали на большой скорости среди пешеходной зоны. Полиция открыла дело.

Компания Red Bull UA опубликовала фото и видео со съемок на Софийской площади: в дрифтовавших авто находились исполнительница Alyona Alyona и чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук.

Ориентированный размер причиненных убытков вследствие повреждения клинкерного покрытия на Софийской площади составляет около 50 тыс. грн. Оба задействованных в съемках автомобиля изъяты, проводятся следственные действия.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил о подготовке России к размещению на оккупированном ею Крымском полуострове ядерного оружия.

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность псевдоспецслужбы так называемой «ЛНР» на территории, подконтрольной украинской власти. В частности, разоблачили агентов, которые планировали взорвать сотрудника СБУ и осуществить ряд других терактов в Украине.

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» с 9 августа предлагает клиентам подключиться к новому тарифному плану «Комфортный Сезон».

Министерство культуры и информационной политики и Украинский институт национальной памяти с сожалением констатируют, что власти города Перемышль в одностороннем порядке проводит поисковые земляные работы на участке, который является предметом двусторонних договоренностей между Украиной и Польшей и непосредственно граничит с Украинским военным кладбищем.

Среди украинской делегации на Олимпиаде в Токио было 15 «спортивных функционеров», при этом не все спортсмены смогли поехать со своими тренерами.

Пока нет подтверждения смерти третьего заключенного в Кировской колонии Донецкой области, поэтому сейчас можно говорить лишь о двух погибших, заявил представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Сергей Гармаш. 

За сутки 9 августа 2021 в Украине зафиксирован 781 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. 

Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию по разоблачению одного из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога.
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