Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил о подготовке России к размещению на оккупированном ею Крымском полуострове ядерного оружия.

Об этом он заявил в ходе рабочего визита в США, сообщила пресс-служба ведомства.

Во время встречи с руководителем Jamestown Foundation Гленом Говардом обсудили ряд важных вопросов: российская агрессия и тенденции развития ситуации, строительство газопровода «Северный поток-2» в контексте российской угрозы, о переговорном процессе в нормандском формате и консультации в Трехсторонней контактной группе и роль США в этих вопросах, а также направления украинско-американского сотрудничества.

Отдельно затронуты вопросы оккупации АР Крым и г. Севастополь и угрозы, которые являются следствием этого.

«Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала. Мы особенно обеспокоены действиями РФ, направленных на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия. Именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, влияет на Балканы. Сейчас то же самое происходит с Северным потоком-2. Три страны Балтии окажутся под страшным давлением. Так же под прямой угрозой оказалась Польша. Для Украины и стран Балтии – это почти гарантированная эскалация, а для остальной Европы - тотальная зависимость в будущем и гарантированный шантаж. Я убежден, что надо усилить санкции против компаний, которые воплощают этот проект, и не допустить его запуска. Важным является расширение пакета безопасности для Украины. В первую очередь - за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет», - заявил Резников.