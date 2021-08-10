Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию по разоблачению одного из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога, сообщает пресс-центр ведомства.

«Структура в основном состояла из местных, которых неоднократно привлекали к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений. Имела четкую иерархию и суровую внутреннюю дисциплину. Отличалась особой жестокостью методов силового «влияния», - говорится в сообщении.

Возглавлял группировку криминальный авторитет, который уже более 10 лет известен в криминальных кругах как «смотрящий» за городом.

По предварительным данным следствия, злоумышленники «специализировались» на «крышевании» бизнеса, сборе «общака» и вымогательстве несуществующих долгов. В случае отказа «должников» платить по «обязательствам», к ним применялась тактика запугивания. Угрозы физической расправы и нанесения вреда личному имуществу срабатывали безотказно.

Правоохранители задержали главаря и четырех активных членов преступной группировки во время получения очередного «транша» несуществующего долга. 30 тыс. долларов США передал злоумышленникам один из местных бизнесменов в обмен на собственный покой.

В ходе обысков по месту жительства злоумышленников изъято большие суммы денег, вероятно полученные преступным путем, огнестрельное оружие, паспорта иностранных государств, в том числе РФ.

В рамках уголовного производства четырем участникам группировки сообщено о подозрении по ст. 255-1 (распространение преступного воздействия) и ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проверяется информация о причастности к деятельности группировки представителей силовых структур и органов власти.