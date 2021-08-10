также в разделеОбщество
Чаус утверждает, что его похитили с целью убийства
Начальник Госпродпотребслужбы Запорожья задержан на систематических взятках 5
СБУ ликвидировала агентурную сеть «ЛНР», готовившую теракты в Украине 15
Убийство третьего заключенного в ОРДО пока не подтверждено 13
Украинского военного приговорили к 6 годам за шпионаж на «ДНР» 9
СМИ рассказали о многочисленных скелетах в шкафу потенциального главы Нацполиции Аброськина  43
Украина отреагировала на контр-меморандум РФ в Международный Суд ООН 26
В университете им.Карпенко-Карого заявили, что жалобы на домогательства не поступали 11
Власти Перемышля нарушили договоренности и проводят работы рядом с украинским военным кладбищем 34
Украина готовится принимать паломников-хасидов в Умани 19
СБУ разоблачила схему на госпредприятии: убытки составили 384 млн 16
В Хмельницком раскрыли жестокое убийство с разбойным нападением 16
Звезду фильма «В бой идут одни старики» и преподавателя обвинили в домогательствах 82
В Украине подтвердили 781 новый случай COVID-19 24
9 августа. Картина дня 19
За годы независимости в Украине родилось более 13,6 миллиона детей 11
На Одесчине разоблачили масштабный конвертационный центр 13
В Украине разоблачили членов преступной организации «Ндрангета», курировавших контрабанду кокаина в ЕС 10

Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию по разоблачению одного из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога, сообщает пресс-центр ведомства.

«Структура в основном состояла из местных, которых неоднократно привлекали к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений. Имела четкую иерархию и суровую внутреннюю дисциплину. Отличалась особой жестокостью методов силового «влияния», - говорится в сообщении.

Возглавлял группировку криминальный авторитет, который уже более 10 лет известен в криминальных кругах как «смотрящий» за городом.

По предварительным данным следствия, злоумышленники «специализировались» на «крышевании» бизнеса, сборе «общака» и вымогательстве несуществующих долгов. В случае отказа «должников» платить по «обязательствам», к ним применялась тактика запугивания. Угрозы физической расправы и нанесения вреда личному имуществу срабатывали безотказно.

Правоохранители задержали главаря и четырех активных членов преступной группировки во время получения очередного «транша» несуществующего долга. 30 тыс. долларов США передал злоумышленникам один из местных бизнесменов в обмен на собственный покой.

В ходе обысков по месту жительства злоумышленников изъято большие суммы денег, вероятно полученные преступным путем, огнестрельное оружие, паспорта иностранных государств, в том числе РФ.

В рамках уголовного производства четырем участникам группировки сообщено о подозрении по ст. 255-1 (распространение преступного воздействия) и ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проверяется информация о причастности к деятельности группировки представителей силовых структур и органов власти.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
7107 грн.
21
Теги