Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» с 9 августа предлагает клиентам подключиться к новому тарифному плану «Комфортный Сезон».

Как сообщила пресс-служба компании, главными преимуществами нового предложения является возможность платить за газ равными частями ежемесячно и соответственно спланировать свои расходы в течение отопительного сезона. Цена на газ в тарифном плане «Комфортный Сезон» традиционно является одной из самых выгодных на рынке - 7,96 грн/куб. м с НДС без стоимости распределения (доставки), и эта цена зафиксирована на весь отопительный сезон.

Общая сумма к оплате в новом тарифном плане определяется при подключении клиента - в соответствии с объемом газа, который жители конкретного домохозяйства в среднем потребляют в течение отопительного сезона (в период с октября до конца апреля). В течение семи месяцев клиент платит равными частями, а именно - 1/7 от стоимости зарезервированного объема газа.

Необходимый на отопительный сезон объем газа рассчитывается учитывая исторические данные об использовании газа конкретным клиентом и в соответствии с его типом потребления, среди которых «Приготовление пищи» (50 - 200 м3 газа в месяц), «Приготовление пищи и подогрев воды» (150 - 500 м3 газа в месяц), а также «Отопление» (800 – 20 тыс. м3 газа в месяц).

Ежемесячную оплату за газ нужно вносить не позднее 15-го числа. При условии своевременной оплаты онлайн - в личном кабинете на my.gas.ua или в чат-боте GASUA - каждый клиент получает скидку 1%, которая начисляется на лицевой счет и автоматически будет учтена при платеже в следующем месяце. Со скидкой в ​​1% клиент платит по цене 7,88 грн/куб. м с НДС.

Счета за газ доступны в электронном формате - то есть поступают клиентам на электронную почту, а также хранятся в личном кабинете и чат-боте. Распечатать счета клиенты могут в платежных терминалах самообслуживания EasyPay по всей Украине.

Тарифный план «Комфортный Сезон» действует в течение отопительного сезона - 7 полных месяцев: с 1 октября по 30 апреля. Переход на новое тарифное предложение возможен при условии отсутствия задолженности у клиента. Подключиться к «Комфортному Сезону» клиенты могут в личном кабинете на my.gas.ua или позвонив в контакт-центр ГК «Нафтогаз Украины».

В любое время клиент по желанию может изменить тарифный план «Комфортный Сезон», выбрав другое доступное предложение от ГК «Нафтогаз Украины».