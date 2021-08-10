Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность псевдоспецслужбы так называемой «ЛНР» на территории, подконтрольной украинской власти. В частности, разоблачили агентов, которые планировали взорвать сотрудника СБУ и осуществить ряд других терактов в Украине, сообщила пресс-служба ведомства.

СБУ удалось выйти на злоумышленника, который занимался вербовкой украинцев в прифронтовой территории. Им оказался 27-летний житель Северодонецка, который вступил в ряды так называемой «спецслужбы ЛНР» в 2018 году. Осенью этого же года он получил паспорт псевдореспублики, а за год – и паспорт гражданина РФ.

По заданию кураторов из России злоумышленник сформировал агентурную сеть, преимущественно из числа близких родственников сотрудников СБУ. Вербовку осуществлял, используя шантаж и психологическое давление, а также угрожая физической расправой над родными и незаконным лишением имущества, находящегося на временно оккупированной территории.

29 июля так называемый разведчик «ЛНР» организовал минирование служебного автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области. Усилиями подразделений внутренней безопасности и контрразведки СБУ его план удалось сорвать, а завербованных агентов - выявить.

Сейчас продолжаются мероприятия по выявлению и установлению других возможных агентов «псевдоспецслужби».