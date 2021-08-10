Сегодня в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Республики Беларусь в Украине Кирилл Камышев, чтобы выразить ему решительный протест в связи с рядом недопустимых заявлений Александра Лукашенко во время вчерашней пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Прежде всего, белорусского дипломата предостерегли, что высказанная Лукашенко о готовность признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом является равнозначной соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями. Подобными заявлениями он нарушает международные обязательства Беларуси по соблюдению норм и принципов международного права.

«От белорусской стороны мы потребовали объяснений относительно слов Лукашенко, которые могут свидетельствовать о все же допуске белорусской стороной на свою территорию самозваных «прокуроров» со временно оккупированного Луганская для допроса Романа Протасевича. В случае подтверждения, это будет противоречить ранее полученной украинской стороной официальному ответу от МИД Беларуси, в котором этот факт категорически отрицался», – отметили в министерстве.

«Как безответственную и далекую от реалий пропаганду расцениваем риторику Лукашенко по «переправке оружия» и подготовке Украиной «боевиков» для действий на территории Беларуси. Очевидно, это является продуктом искусственно созданного кремлевскими пропагандистами в окружении Лукашенко образа Украины как «враждебной» к Беларуси и белорусскому народу, что абсолютно не соответствует действительности. Фейком о внешних угрозах государственности Беларуси со стороны Украины и других западных государств А.Лукашенко пытается оправдать свои репрессивные методы и ограничения прав и свобод граждан Беларуси», – подчеркнули в МИД.

В МИД также обратили внимание на угрозы Лукашенко «поставить на колени» Украину, прикрываясь Путиным. Белорусскому дипломату указали на то, что эти слова являются проявлением слабости Беларуси, а не демонстрацией силы. Путин не смог поставить Украину на колени, поэтому надежды Лукашенко на него являются проигрышной ставкой», – сказано в сообщении.

Напомним, Лукашенко заявил о причастности официальных органов власти Украины к переброске оружия в Беларусь.

Также он заявил, что с Россией «поставили бы на колени» Украину в течение суток.