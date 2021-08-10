Среди украинской делегации на Олимпиаде в Токио было 15 «спортивных функционеров», при этом не все спортсмены смогли поехать со своими тренерами, пишет ВВС Украина.

На сайте Министерства молодежи и спорта можно найти полный состав украинской делегации на Олимпиаде-2020.

Это три сотни спортсменов и их специалистов: тренеров, массажистов, врачей, спарринг-партнеров.

Кроме того, в делегации есть «штаб», куда входят так называемые «спортивные функционеры» преимущественно из Министерства молодежи и спорта.

В Токио в нем было 15 человек:

Министр молодежи и спорта;

Президент Национального олимпийского комитета Украины;

Первый заместитель министра молодежи и спорта Украины;

Заместитель министра молодежи и спорта Украины;

Заместитель директора департамента олимпийского спорта - начальник отдела аналитического, научно-методического обеспечения сборных команд и олимпийской подготовки Минспорта;

Начальник отдела единоборств, сложно-координационных и стрелковых летних олимпийских видов спорта Минспорта;

Начальник отдела игровых летних видов спорта Минспорта;

Исполнительный директор Национального олимпийского комитета Украины;

Заместитель исполнительного директора НОК Украины;

Глава медицинской миссии НОК;

Пресс-аташе делегации Украины;

Начальник международного отдела НОК;

Заместитель председателя Национального антидопингового центра Украины;

Вице-президент НОК, президент Федерации легкой атлетики Украины;

Председатель комиссии НОК по связям со СМИ и общественностью, президент Федерации стрельбы Украины.

Среди этих функционеров есть как и действующие политики (министр Вадим Гутцайт и два его заместителя), так и люди с политическим бэкграундом - например, бывший депутат от Партии регионов и министр молодежи и спорта до 2014 года Равиль Сафиуллин (в делегации он значится как президент Федерации легкой атлетики Украины).

Кроме того, фото с олимпийского лагеря в Токио регулярно постил и депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Правда, в списке официальной делегации его имени нет.

Сам Шуфрич сейчас возглавляет Федерацию стрельбы из лука.

Напомним, украинская прыгунья с шестом Марина Килипко заняла пятое место на Олимпиаде и эмоционально пожаловалась в прямом эфире, что могла выступить лучше, если бы ей помогал личный тренер.

Но в украинской делегации в Токио места для ее тренера Виктора Шевцова не хватило.

Это лучший результат для Украины в ​​этом виде спорта за всю историю (в 2004 году удалось достичь шестой ступени).

«Вышла на прыжки, смотрю на трибуны - ни души из Украины. Я одна, совершенно одна. Во всех тренеры сидят, поддержка хоть какая-то – я одна. Через 30-40 минут, наконец, решили прийти. Но это мне уже ничего не дает. Никто не знает, как я прыгаю, что мне надо», - пояснила Марина Килипко.

Ее эмоциональное видео со слезами на глазах стало вирусное в украинском Facebook.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт пояснил, что в делегацию могли взять только половину тренеров: «Есть требование Международного олимпийского комитета, на 100% спортсменов едет 50% тренеров, массажистов, специалистов, обслуживающих наших спортсменов».

«Все федерации собираются и смотрят, какие спортсмены являются в топ-10 мира и претендуют на награды, и все условия делают для тех спортсменов. Федерации предоставляют нам списки тренеров, которые едут на Олимпийские игры. К сожалению, эта легкоатлетка не была в топ 10», - сказал министр.

Народный депутат, олимпийский чемпион Жан Беленюк считает, что можно было бы сократить количество чиновников в официальной делегации Украины на Олимпиаде в пользу тренеров.