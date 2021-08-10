Пока нет подтверждения смерти третьего заключенного в Кировской колонии Донецкой области, поэтому сейчас можно говорить лишь о двух погибших, заявил представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Сергей Гармаш.

«По моей информации, которая совпадает с той, что имеется в наших компетентных органах, мотивом конфликта, повлекшего гибель людей, являются криминальные разборки. На почве «бизнеса», если это так можно назвать», - написал он в Facebook.

Известно, что в этой колонии активно процветает телефонное и интернет- мошенничество.

«Естественно, это не может происходить без ведома администрации, поскольку и доступ к интернету и телефонная связь - зависят от нее. Более того, по инсайдерской информации, полученной еще несколько лет назад, такой вид бизнеса зэков рассматривается в ОРДЛО чуть ли не как естественный, хотя и неофициальный, вид привлечения денег в «республики». Это всячески стимулируется, даже организовывается «начальниками». По крайней мере в «ДНР». Именно поэтому донецкая оккупационная администрация не отдает, казалось бы, лишние для нее «рты», в Украину. Потому что не она их кормит, а они ее», - объясняет журналист.

Гармаш отметил, что Луганск заключенных Украине до 2019 года возвращал, «затем, видимо, донецкие коллеги, поделились с луганчанами «полезным» опытом».

«К сожалению, пенитенциарная система (если, конечно, так можно говорить применительно к территории, захваченной террористами), даже «официальная», без учета «изоляций», пыточных и подвалов, является зоной полного произвола. Туда нет доступа международных организаций и «закон» там, по сути, не работает. То есть, попадая туда, люди лишаются всяких прав и защиты. Даже в «официальном» СИЗО Донецка никто не следит за сроками пребывания там людей. Практически нет медицинского обслуживания, не говоря уже о качественной воде или пище. Например, буквально в конце июля шел поток сообщений из Донецка, что в СИЗО травили грызунов, яд попал в воду и были не единичные случаи отравления заключенных. К счастью, не летальных», - сообщил представитель Донбасса.

Напомним, 9 августа стало известно, что на оккупированной территории, в колонии так называемой «ДНР», убили троих осужденных граждан Украины.