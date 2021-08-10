Министерство культуры и информационной политики и Украинский институт национальной памяти с сожалением констатируют, что власти города Перемышль в одностороннем порядке проводит поисковые земляные работы на участке, который является предметом двусторонних договоренностей между Украиной и Польшей и непосредственно граничит с Украинским военным кладбищем.

Украинские специалисты не приглашены в Перемышль ни в качестве участников этих работ, ни в качестве наблюдателей, говорится в заявлении ведомства.

Поисковые земляные работы проводятся на участке № 974, который является предметом договоренностей в рамках украинско-польских консультаций по вопросам, которые возникают в ходе реализации Соглашения между правительством Украины и правительством Республики Польша о сохранении мест памяти и захоронений жертв войны и политических репрессий от 21.03.1994 г. (пп. 3 и 22 Протокола от 22.06.2010). Указанный участок также непосредственно граничит с Украинским военным кладбищем.

Министерство культуры и информационной политики и Украинский институт национальной памяти получили информацию о поиске возможных захоронений участников Первой мировой войны из средств массовой информации и уже после начала работ.

Согласно сообщениям польских СМИ, поисковые земляные работы имеют целью выявление вероятных мест захоронений жертв Первой мировой войны. Учитывая это, отсутствие приглашения от польской стороны также вызывает горькое разочарование, ведь в период Первой мировой войны украинцы служили как в Российской императорской армии, так и в Вооруженных силах Австро-Венгрии. Поэтому сложно представить масштабное захоронение периода Первой мировой войны, а тем более отдельный кладбище в Перемышле, на котором бы не было похоронено ни одного солдата-украинца.

Учитывая указанные обстоятельства, Министерство культуры и информационной политики и Украинский институт национальной памяти вынуждены констатировать отсутствие возможностей наблюдать за ходом работ, а затем и принять к сведению любые их результаты.