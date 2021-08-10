За сутки 9 августа 2021 в Украине зафиксирован 781 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщил Минздрав.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 335 человек;
- летальных случаев - 24;
- выздоровели - 1390 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 21705 человек,
- методом ИФА - 7698 человек,
- экспресс-тестами - 15150 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2260232 лица;
- выздоровели - 2192592 лица;
- летальных случаев - 53 124;
- проведено ПЦР-тестов - 11559179.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35), и Полтавской (35) областях.
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