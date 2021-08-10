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За сутки 9 августа 2021 в Украине зафиксирован 781 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщил Минздрав.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 335 человек;
  • летальных случаев - 24;
  • выздоровели - 1390 человек;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 21705 человек,
  • методом ИФА - 7698 человек,
  • экспресс-тестами - 15150 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2260232 лица;
  • выздоровели - 2192592 лица;
  • летальных случаев - 53 124;
  • проведено ПЦР-тестов - 11559179.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35), и Полтавской (35) областях.
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