Детективы НАБУ завершили расследование в отношении экс-судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса, который требовал и получил неправомерную выгоду в 150 тыс. долл. США. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

6 августа 2021 стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия экс-судьи квалифицированы по ч. 4 ст.368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством).

Подозреваемого вызвали для допроса в НАБУ 5 и 6 августа. В то же время от дачи показаний он отказался. Учитывая то, что в уголовном производстве собрано достаточно доказательств для составления обвинительного акта прокурор САП принял решение об открытии материалов уголовного производства стороне защиты для ознакомления.

Как сообщал ForUm, Николай Чаус - бывший судья Днепровского райсуда Киева. 9 августа 2016 года в Украине его поймали на 150 тысячах долларов взятки. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья закапывал во дворе собственного дома.

Чаус был задержан в Молдове 28 февраля 2017 года. Он якобы прилетел в Кишинев на частном самолете с указанием службам аэропорта не досматривать борт, въехал в Молдову нелегально, а в конце 2016 г. сдался полиции. СМИ писали, что ему удалось избежать ареста и экстрадиции благодаря покровительству со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища. Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет.

27 октября 2017 года Интерпол объявил его в розыск.

3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.

30 июля Чауса нашли в селе Мазуровка в Винницкой области. Его обнаружил сельский староста, который сообщил об этом правоохранителям.

Национальное антикоррупционное бюро Украины идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили Чауса, и пыталось остановить их, однако спецслужба игнорировала запрос НАБУ. Чаус был доставлен в Центральное управление СБУ на ул.Владимирской в Киеве.

3 августа детективы НАБУ задержали Чауса в больнице «Феофания».